Leroy Sane'ye Almanya'da saldırı! Galatasaray'a da küfür ettiler

Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Leroy Sane, milli arada gittiği Almanya'da istenmeyen olaylar yaşadı.

BAYERN MUNIHLI TARAFTARLAR SALDIRDI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Sane, eski kulübü Bayern Münih'in geleneksel Oktoberfest etkinliğine katılım sağladı. Etkinliğe katılan bazı Bayern Münih taraftarlarının 29 yaşındaki Alman oyuncuya sözlü tacizde bulunduğu, Sane'ye ve Galatasaray'a küfür ettiği, daha sonrasında da fiziksel saldırıya yeltendikleri dile getirildi.

"GALATASARAY'A KÜFRETTİLER''

Alman basınına yaşanan olayla ilgili açıklamalar yapan Sane, "Bana ve Galatasaray'a küfrettiler. Bunu kabul edemem. Sessiz kalamazdım ve karşılık verdim." ifadelerini kullandı.