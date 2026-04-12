Leroy Sane bu sezonki 7. golünü attı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Kocaelispor maçıyla bu sezonki 7. golünün kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların tek golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı. Müsabakanın 30. dakikasında Ismail Jakobs'un sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Sane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

