Haberler

Leroy Sane'den 2.5 yıl sonra bir ilk

Leroy Sane'den 2.5 yıl sonra bir ilk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane, RAMS Başakşehir'e karşı 2 gol kaydetti. Alman oyuncu, en son 2.5 yıl önce Bayern Münih formasıyla Werder Bremen'e deplasmanda iki gol atmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

LEROY SANE'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Galatasaray formasıyla şu ana kadar eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane, milli aradan harika döndü. Milli arada iyi çalışan Sane, bunun meyvesini Başakşehir karşısında aldı. 29 yaşındaki yıldız RAMS Başakşehir'e karşı 2 gol kaydetti ve takımına galibiyeti getirdi.

2.5 YIL SONRA BİR İLK

Zorlu maçta 2 gol atmayı başaran Leroy Sane, 2.5 yıl aradan sonra bir ilki de başardı. Yıldız isim, en son 2.5 yıl önce Bayern Münih formasıyla ligde oynanan Werder Bremen karşılaşmasında deplasmanda iki gol atmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
