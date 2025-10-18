Haberler

Leroy Sane, Başakşehir Maçında 2 Golle Galatasaray'ı Sırtladı

Leroy Sane, Başakşehir Maçında 2 Golle Galatasaray'ı Sırtladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti. İlk yarıda İlkay Gündoğan'ın pasıyla açılışı yapan Sane, ikinci golünü de Gabriel Sara'nın asistinde kaydetti.

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Başakşehir maçında attığı 2 golle bu sezonki sayısını 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı. Müsabakanın 45+1. dakikasında İlkay Gündoğan'ın pasında sağ tarafından ceza sahası içine giren Sane'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında yine sahneye çıkan Alman futbolcu, Gabriel Sara'nın defansın arkasına attığı pasta topu alıp kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray formasıyla gol sayısını 3'e çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan Leroy Sane, 86. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan: Filistin'de garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması: Garantör olmaya hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Galatasaray'da Sane'nin gecesi! Takımını adeta ipten aldı
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.