Leroy Sane, Başakşehir Maçında 2 Golle Galatasaray'ı Sırtladı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Başakşehir maçında attığı 2 golle bu sezonki sayısını 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı. Müsabakanın 45+1. dakikasında İlkay Gündoğan'ın pasında sağ tarafından ceza sahası içine giren Sane'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında yine sahneye çıkan Alman futbolcu, Gabriel Sara'nın defansın arkasına attığı pasta topu alıp kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray formasıyla gol sayısını 3'e çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan Leroy Sane, 86. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. - İSTANBUL