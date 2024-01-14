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Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

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Deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Fk ile kozlarını paylaştı.

SERDAR SAKATLANDI

Mücadelenin 37. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Serdar Aziz sakatlandı.

BONUCCI OYUNA GİRDİ

Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Leonardo Bonucci Serdar Aziz Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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