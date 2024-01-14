Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
Deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Fk ile kozlarını paylaştı.
SERDAR SAKATLANDI
Mücadelenin 37. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Serdar Aziz sakatlandı.
BONUCCI OYUNA GİRDİ
Leonardo Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 37. dakikada oyuna dahil oldu