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Lens, Malang Sarr ile yollarını ayırdı

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, sözleşmesi sona eren stoper Malang Sarr ile yollarını ayırdığını duyurdu. 27 yaşındaki oyuncu, 2024'te Chelsea'den transfer olmuş ve takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Racing'in tarihi sezonunun en önemli oyuncularından biri olan Malang Sarr, sözleşmesinin sona ermesiyle Artois'tan ayrılıyor. Kulüp olarak savunma oyuncusuna içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

2024 yılında Chelsea'den Lens'e transfer olan 27 yaşındaki stoper, 2025-2026 sezonunda takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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