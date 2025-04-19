Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı.

"YARIŞ FALAN YOK"

Galatasaray'ın oyuncusu Mario Lemina, maç sonu çıkış tünelinde kısa bir açıklama yaptı. Gabonlu futbolcu, şampiyonluk yarışı hakkında sorulan soruya, "Yarış falan yok! Biz şampiyonuz!" şeklinde cevap verdi.

2 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 10 maça çıkan Lemina, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans kaydetti.