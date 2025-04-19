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Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz

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Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, Bodrum FK ile oynanan Süper Lig maçının ardından iddialı bir açıklama yaptı. Maç sonu çıkış tünelinde konuşan Lemina, "Yarış falan yok! Biz şampiyonuz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı.

"YARIŞ FALAN YOK"

Galatasaray'ın oyuncusu Mario Lemina, maç sonu çıkış tünelinde kısa bir açıklama yaptı. Gabonlu futbolcu, şampiyonluk yarışı hakkında sorulan soruya, "Yarış falan yok! Biz şampiyonuz!" şeklinde cevap verdi.

2 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 10 maça çıkan Lemina, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans kaydetti.

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Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

.ötünüz atıyor şampiyonluk gidecek diye bırakın bu soğuk kanlılık tavırlarını :)

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Haber YorumlarıSerdar Koç:

Zübük en azından adam konuşuyor siz ne konuşuyorsunuz,geriden takip

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