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'Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası' için TFF ile görüştüler

Spor Haberleri

'Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası' için TFF ile görüştüler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Osmaneli Belediyespor yöneticileri, Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İstanbul Amatör Spor Kulübü'nü (ASKF) ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Osmaneli Belediyespor yöneticileri, Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İstanbul Amatör Spor Kulübü'nü (ASKF) ziyaret etti.

6, 7, 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde Osmaneli Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu destekleri ile düzenlenecek olan U15 turnuvasına Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor katılacak. Bu çerçevede Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Osmaneli Belediyespor yöneticileri İstanbul ASKF ve TFF'yi ziyaret ederek, kulüplerden katılım teyitlerini aldılar.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Münür Şahin, "Dördüncüsünün düzenleneceği 'Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası' ilçemizin sporda değerini arttıracak önemli bir organizasyon" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Münür Şahin Osmaneli Futbol Spor Haberler

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