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Leeds United ve Burnley Premier Lig'e Yükseldi

Leeds United ve Burnley Premier Lig'e Yükseldi
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İngiltere Championship'te Leeds United, Stoke City'i 6-0 yenerken, Burnley de Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. İki takım, ligin bitimine iki hafta kala Premier League'e yükselmeyi garantiledi.

İngiltere Championship'te Leeds United ile Burnley, ligin bitimine 2 hafta kala Premier League'e yükselmeyi başaran iki takım oldu.

İngiltere Premier League'e yükselen iki takım belli oldu. Championship'in 44. haftasında Leeds United, Stoke City'i 6-0 mağlup ederken; Burnley ise en yakın takipçisi Sheffield United'ı 2-1 yendi. İki takım da, 3. sıradaki Sheffield United ile puan farkını da 8'e çıkardı ve 94 puanla Premier Lig'e yükselmeyi garantilediler.

Burnley, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele ederken, Leeds United ise 2 yıl sonra dönüş yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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