Lausanne-Beşiktaş Maçının Detayları Açıklandı
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ve Beşiktaş takımları karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lozan'da oynanacak Lausanne- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: La Tuiliere
Hakemler: Sigurd Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor