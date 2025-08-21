Lausanne-Beşiktaş Maçının Detayları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ve Beşiktaş takımları karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lozan'da oynanacak Lausanne- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: La Tuiliere

Hakemler: Sigurd Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen (Norveç)

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

2 kuzeni getiren jandarma aracına kurşun yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.