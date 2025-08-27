Lausanne, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

İsviçre temsilcisi Lausanne, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tüpraş Stadyumu'nda, Teknik Direktör Peter Zeidler yönetiminde yapılan idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre ekibi Beşiktaş müsabakasının taktiği üzerine çalıştı. - İSTANBUL