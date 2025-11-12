Haberler

Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber
Beşiktaş, Serie A ekibi Sassuolo'dan sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için yeniden girişimlerde bulundu. Yaz transfer döneminin ardından Lauriente için Sassuolo ile bir kez daha temasa geçen Beşiktaş, oyuncunun şartlarını sordu. Siyah-beyazlıların transferi daha uygun bir bonservis bedeliyle transferi bitirebileceği belirtildi. Deneyimli Fransız oyuncunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.

  • Beşiktaş, Serie A takımı Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente için transfer girişimlerine başladı.
  • Armand Lauriente'nin Haziran 2027'de sözleşmesi sona eriyor ve Beşiktaş, yaz transfer dönemine göre daha uygun bonservis şartlarıyla transferi gerçekleştirebilecek.
  • Armand Lauriente, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızla devam ederken transfer gündeminde yer alan Sassuololu futbolcu Armand Lauriente'den müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Sol kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için nabız yokladı. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminin ardından ocak ayındaki transfer dönemi için de Sassuolo kulübü ile temasa geçtiği belirtildi.

ŞARTLARI YAZ AYLARINA GÖRE DAHA UYGUN

Haberde, Beşiktaş'ın Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncunun şartlarını sorduğu, yaz transfer dönemine göre bu kez daha uygun bir bonservisle transferi bitirebileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan deneyimli oyuncudan da Beşiktaşlıları heyecanlandıracak haber geldi. Fransız ismin, siyah-beyazlılara sıcak bakarak olası teklifte transfer olmayı istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 18 gol atan Lauriente, şu ana kadar 11 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

