Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızla devam ederken transfer gündeminde yer alan Sassuololu futbolcu Armand Lauriente'den müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Sol kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için nabız yokladı. Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminin ardından ocak ayındaki transfer dönemi için de Sassuolo kulübü ile temasa geçtiği belirtildi.

ŞARTLARI YAZ AYLARINA GÖRE DAHA UYGUN

Haberde, Beşiktaş'ın Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncunun şartlarını sorduğu, yaz transfer dönemine göre bu kez daha uygun bir bonservisle transferi bitirebileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan deneyimli oyuncudan da Beşiktaşlıları heyecanlandıracak haber geldi. Fransız ismin, siyah-beyazlılara sıcak bakarak olası teklifte transfer olmayı istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 18 gol atan Lauriente, şu ana kadar 11 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.