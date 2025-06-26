Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
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9 Haziran tarihinde trafik kazası geçiren ve komada olan Las Palmas C takımı oyuncusu 23 yaşındaki Zebensui Ramos hayatını kaybetti.

İspanyol ekibi Las Palmas'ın C takımında forma giyen Zebensui Ramos'tan acı haber geldi.

ZEBENSUI RAMOS HAYATINI HAYBETTİ

9 Haziran tarihinde trafik kazasında karşıdan gelen arabanın çarptığı Zebensui Ramos, hayatını kaybetti. Yaklaşık 16 gündür komada yaşam mücadelesi veren 23 yaşındaki futbolcunun bu sabah vefat ettiği açıklandı.

Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Zeben'i kaybettik. Sen her zaman kalbimizde olacaksın! Asla kalbimizden çıkmayacaksın. Mekanın cennet olsun Zeben.' ifadeleri kullanıldı. İspanya Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama yapılarak, bu hafta oynanacak genç takım müsabakalarının tümünde Zebensui Ramos için saygı duruşu yapılacağı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Başlık Dünya futbolun yaşta????

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