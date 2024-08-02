Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 29'uncusu organize edilen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" başladı.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, yaptığı açıklamada, 17 kadın, 20 erkek olmak üzere 37 takımda 74 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın 3 gün süreceğini bildirdi.

Final karşılaşmalarının pazar günü yapılacağını belirten Öztürk, "Turnuvaya rekor bir katılım var. Daha biz çocukken yani 1996 yılında ilk kez düzenlenmiş. Bu yılki turnuvada kadın ve erkek sporcularımıza toplamda 90 bin lira ödülümüz olacak. Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Ankara, Manisa ve Bursa'dan sporcu kardeşlerimiz katılıyor. Tüm sporseverleri maçlara davet ediyorum." diye konuştu.