Lapa lapa yağan kar bile galibiyete engel olamadı! Erzurumspor gözünü Süper Lig'e dikti

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yoğun kar yağışının olduğu mücadelede Erzurumspor FK, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 mağlup etti 19. saniyede öne geçtiği maçta 3 puanı alan Erzurumspor, puanını 45'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

  • Erzurumspor, Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 yendi.
  • Erzurumspor, maç fazlasıyla 45 puana ulaşarak ligde lider oldu.
  • Erzurumspor'un golleri Eren Tozlu, Sefa Akgün, Baiye ve Murat Cem Akpınar tarafından atıldı.

Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında Erzurumspor FK ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yoğun kar yağışı altında oynanan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor, 4-0'lık skorla kazandı.

FİŞİ 19. SANİYEDE ÇEKTİLER

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri maçın henüz 19. saniyesinde Eren Tozlu, 65. dakikada Sefa Akgün, 71. dakikada Baiye ve 90+5'te Murat Cem Akpınar kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER ERZURUMSPOR

Bu sonuçla birlikte mavi-beyazlılar puanını 45'e yükseltirken, maç fazlasıyla da liderliğe oturdu. İstanbul ekibi Sarıyerspor ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyerspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

