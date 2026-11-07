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Lando Norris, Brezilya GP'sinde sağanak altındaki sıralamada ilk sırayı aldı

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Brezilya GP'sinde McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris, sağanak nedeniyle gecikmeli yapılan sıralama turlarında ilk sırayı aldı. Norris'in 0.204 saniye gerisinde George Russell ikinci, 0.625 saniye geride Kimi Antonelli üçüncü oldu; yarış yarın TSİ 20.00'de koşulacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Brezilya Grand Prix'sine, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'ndeki sağanak yağış altında gecikmeli olarak yapılan sıralama turlarında 1: 27.470'lik derece elde eden Norris, ilk cebin sahibi oldu.

Norris'in 0.204 saniye arkasında yer alan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ikinci, liderin 0.625 saniye gerisindeki Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü sırayı elde etti.

Yarış ise yarın TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yeni güç ünitesi bileşenleri kullanmaları nedeniyle yarınki yarışa en arka sıralardan başlayacak.

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1'de dünya şampiyonu oldu ve organizasyon tarihinde bunu başaran en genç pilot ünvanını aldı.

Kaynak: AA
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