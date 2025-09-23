Haberler

Lamine Yamal tarihe geçti

Lamine Yamal tarihe geçti
Güncelleme:
Lamine Yamal tarihe geçti
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu ve bunu üst üste iki kez başardı. Yamal, bu başarısıyla ödülü üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi bu yıl da Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu.

TARİHE GEÇTİ

Henüz 17 yaşında olan Yamal, Kopa Trophy'yi üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Barcelona'nın genç oyuncuları son yıllarda ödüle damga vurdu. Son 5 yılda verilen Kopa Trophy'nin 4'ünü Katalan ekibinin futbolcuları kazandı. Daha önce Pedri ve Gavi de bu prestijli ödülün sahibi olmuştu.

YAMAL'IN SEZON PERFORMANSI

Barcelona altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Lamine Yamal, 2025-2026 sezonuna da etkili bir giriş yaptı.

La Liga'da şu ana kadar 3 maça ilk 11'de çıkan 17 yaşındaki futbolcu, 270 dakika sahada kaldı. Genç yetenek, bu süreçte 2 gol atıp 2 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. 13 şut denemesinde bulunan Yamal, henüz sarı ya da kırmızı kart görmedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Messiden iyi değil..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

ZERRE KADAR SAMIMI GELMIYOR.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
