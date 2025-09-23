Lamine Yamal tarihe geçti

France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi bu yıl da Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu.

TARİHE GEÇTİ

Henüz 17 yaşında olan Yamal, Kopa Trophy'yi üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Barcelona'nın genç oyuncuları son yıllarda ödüle damga vurdu. Son 5 yılda verilen Kopa Trophy'nin 4'ünü Katalan ekibinin futbolcuları kazandı. Daha önce Pedri ve Gavi de bu prestijli ödülün sahibi olmuştu.

YAMAL'IN SEZON PERFORMANSI

Barcelona altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Lamine Yamal, 2025-2026 sezonuna da etkili bir giriş yaptı.

La Liga'da şu ana kadar 3 maça ilk 11'de çıkan 17 yaşındaki futbolcu, 270 dakika sahada kaldı. Genç yetenek, bu süreçte 2 gol atıp 2 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. 13 şut denemesinde bulunan Yamal, henüz sarı ya da kırmızı kart görmedi.