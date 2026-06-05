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LaLiga'da Lamine Yamal, sezonun oyuncusu seçildi

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Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü. Geçen sezon 28 maçta 16 gol atan genç futbolcu, 'harika çocuk' olarak nitelendirildi.

Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Lamine Yamal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun oyuncusu seçildi.

LaLiga'dan "O bir harika çocuk" notuyla yapılan açıklamada, futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun LaLiga'da sezonun oyuncusu seçildiği duyuruldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda da İspanya milli takımının formasını giyecek genç oyuncu, geçen sezon LaLiga'da 28 maçta 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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