Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
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Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
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UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, İspanya'yı penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üçüncü kez kupa sevinci yaşadı. Final sonrasında Cristiano Ronaldo'nun tebrik için elini uzattığı anlarda, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yüzünü çevirmesi ve tepki göstermemesi dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz, İspanya'yı penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan final büyük heyecana sahne oldu.

MAÇ NEFES KESTİ

Mücadelenin 21. dakikasında İspanya, Martin Zubimendi'nin golüyle öne geçti. Portekiz ise bu gole 26. dakikada Nuno Mendes'in golüyle karşılık verdi. İlk yarının son dakikalarında Mikel Oyarzabal, skoru 2-1'e getirdi ve İspanya'yı yeniden öne taşıdı. İkinci yarıda Portekiz baskısını artırdı. 61. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle durum 2-2'ye geldi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi.

PORTEKİZ PENALTILARDA KUPAYA UZANDI

Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve final penaltılara taşındı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Portekiz, UEFA Uluslar Ligi kupasını ikinci kez müzesine götürdü. İspanya'da Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata penaltı atışından yararlanamadı.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üçüncü kez kupa sevinci yaşadı. Ronaldo daha önce 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

YAMAL'DAN RONALDO'YA BÜYÜK AYIP

Final sonrasında yaşanan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Cristiano Ronaldo'nun elini uzattığı anlarda, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yüzünü çevirmesi ve tepki göstermemesi dikkat çekti. Bu an kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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