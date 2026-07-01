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Senegalli golcü Lamine Diarra, Mardin 1969 Spor teknik ekibine katıldı

Senegalli golcü Lamine Diarra, Mardin 1969 Spor teknik ekibine katıldı
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Senegalli eski santrfor Lamine Diarra, 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor'da teknik direktör Ahmet Cingöz'ün yardımcı antrenörü olarak göreve başladı.

SENEGALLİ eski santrfor Lamine Diarra, 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.

Mardin 1969 Spor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik yapılanmasını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ahmet Cingöz'ün ekibine, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Senegalli eski golcü Lamine Diarra'nın yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi. Futbolculuk dönemindeki tecrübesini antrenörlük kariyerine taşıyan Diarra'nın, özellikle hücum oyuncularının gelişimine katkı sağlamasının ve uluslararası futbol birikimiyle teknik ekibe destek vermesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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