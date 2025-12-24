Güneşli kentten Avrupa kayak pistlerine

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcu Lal Öktem, Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası'nda Alp Disiplini yarışlarında üniversitesini başarıyla temsil etti.

İtalya'nın Val di Zoldo kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası, kayak alp disiplini, snowboard ve kar voleybolu branşlarında gerçekleştirilen yarışların ardından kapanış töreniyle sona erdi. 16 Avrupa ülkesinden 57 üniversiteyi ve 300'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiren organizasyonda, Yaşar Üniversitesi de uluslararası düzeyde ilk kez temsil edildi. Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcu Lal Öktem, kayak alp disiplini branşında büyük slalom ve slalom yarışlarında piste çıktı. Kış sporlarına uzak bir şehirde yetişmesine rağmen disiplinli çalışması ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken genç sporcu, Val di Zoldo'daki yarışlarda üniversitesini ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

"Unutamayacağım bir deneyim yaşadım"

Avrupa Üniversiteler Spor Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lal Öktem, yarışların hem sportif hem de kişisel gelişimi açısından büyük katkı sağladığını belirterek şunları söyledi: "Antrenmanlar oldukça disiplinli ve planlıydı. Farklı ülkelerden üniversite öğrencisi sporcularla aynı ortamda bulunmak benim için çok iyi bir deneyim oldu. Bu organizasyon, milli sporcu kimliğim ve üniversitem adına önemli bir uluslararası yarışma fırsatı sundu. Motivasyonumu ve hedeflerimi daha da güçlendirdi. Üniversiteme bana bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim. Unutamayacağım bir deneyim yaşadım."

Uluslararası önemli bir adım

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası'na ilk kez katılarak kış sporları alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırırken, bu organizasyon üniversite adına gelecekteki uluslararası spor etkinliklerine katılım açısından da önemli bir deneyim ve motivasyon kaynağı oldu. - İZMİR