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Lakers, Golden State karşısında 3-1 öne geçti

Lakers, Golden State karşısında 3-1 öne geçti

Spor Haberleri

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors'u 104-101'lik skorla yenerek seriyi 3-1'e getirdi.

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors'u 104-101'lik skorla yenerek seriyi 3-1'e getirdi. Lakers'ta LeBron James 27 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti.

NBA play-off'larında heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı yarı final serisinde Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in skorer performanslarıyla Golden State Warriors'u 104-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 9 ribaund ve 6 asist, Anthony Davis 23 sayı, 15 ribaund, Austin Reaves de 21 sayı, 4 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 31 sayı, 14 asist, 10 ribaundluk triple-double performansı ile Andrew Wiggins'in 17 sayı, 4 ribaundu yeterli olmadı.

Lakers - Warriors serisinin dördüncü maçı, 10 Mayıs'ta Golden State'in sahasında oynanacak.

Heat, Knicks'i mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı

Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, evinde New York Knicks'i 109-101'le geçerek seride 3-1'lik avantajı yakaladı. Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 10 asist, 6 ribaund, Bam Adebayo 23 sayı, 13 ribaund, 2 asist, Max Strus da 16 sayı ve 6 ribaundla mücadele etti. Knicks'te ise Jalen Brunson 32 sayı, 11 asist, 4 ribaund, R. J. Barrett 24 sayı, 4 ribaund, Julius Randle da 20 sayı, 9 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.

Serinin dördüncü mücadelesi, 10 Mayıs'ta New York Knicks'in ev sahipliğinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Golden State Warriors Los Angeles Lakers Anthony Davis Spor Haberler

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