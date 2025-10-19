Ladik Belediyespor ve Sinopspor 3-3 Beraber Kaldı
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta gerçekleşen karşılaşmada Ladik Belediyespor, Sinopspor ile 3-3 berabere kaldı. Maç, Rahmi Güler Stadyumu'nda oynandı.
Ladik ilçesinde Rahmi Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Sinopspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.
Büyük mücadelenin yaşandığı karşılaşma, 3-3 beraberlikte sonuçlandı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Spor