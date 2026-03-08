Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı orta hakem Muhittin Küçük yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Esma Aydın ve Yakup Özer üstlendi.

Ladik Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Miraç Türkyılmaz, 29. dakikada Hamza İpekçi ve 59. dakikada Murat Elmacı kaydetti.

Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Ladik Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrılarak ligde önemli bir galibiyet elde etti.