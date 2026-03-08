Haberler

Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi

Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı orta hakem Muhittin Küçük yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Esma Aydın ve Yakup Özer üstlendi.

Ladik Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Miraç Türkyılmaz, 29. dakikada Hamza İpekçi ve 59. dakikada Murat Elmacı kaydetti.

Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Ladik Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrılarak ligde önemli bir galibiyet elde etti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu

Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak