La Liga ile dost olduk! Fenerbahçe ve Galatasaray, devlerle maç yapacak

Kulüpler Birliği Vakfı, La Liga ile dostluk turnuvası düzenliyor. Türk futbolunun lokomotifleri Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanyol takımlarıyla maç yapacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Dünya Kupası için verilecek arada Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçı yapacak. Kulüpler Birliği Vakfı, La Liga ekipleriyle dostluk turnuvası düzenleneceğini açıkladı.

İLK MAÇ 30 KASIM'DA

Turnuva kapsamında ilk karşılaşma Fenerbahçe ve Rayo Vallecano arasında oynanacak. Karşılaşma 30 Kasım'da İstanbul'da oynanacak.

İşte turnuvanın fikstürü: