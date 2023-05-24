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La Liga'da nefes kesen maç! Real Madrid, son dakikalarda güldü

Spor Haberleri

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Eflatun-beyazılara galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Karim Benzema ve 89. dakika Rodrygo kaydetti.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1 kazandı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Rayo Vallecano evinde Villarreal'i konuk edecek.

La Liga'da nefes kesen maç! Real Madrid son dakikalarda güldü

VINICIUS JR'A DESTEK

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi. Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Spor Haberler Son Dakika

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