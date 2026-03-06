Haberler

La Liga'da "retro forma" haftası yapılacak

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, 31. hafta maçlarında takımların tarihi ikon formaları giyeceğini duyurdu. Maçlar 10–13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

La Liga'dan yapılan açıklamada, 10–13 Nisan'da oynanacak ligin 31'inci hafta maçlarında ve İspanya 2. Futbol Ligi'nin (La Liga 2) 35'inci hafta maçlarında takımların sahaya tarihlerindeki ikonik formalarla çıkacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, formaların 19 Mart Perşembe günü tanıtılacağı, hakemlerin de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Hakem Teknik Komitesi tarafından özel olarak tasarlanan formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.

