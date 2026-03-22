La Liga'da çılgın maç! 3-0'dan tarihi geri dönüş

İspanya La Liga 29. hafta maçında Deportivo Alaves, 3-0 geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu 4-3'lük skorla mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Celta Vigo ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadio de Balaido'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Deportivo Alaves, 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

CELTA VIGO İLK YARIDA 3-0 ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi ekibi Celta Vigo, 19 ve 37. dakikada Ferran Jutlga, 27. dakikada Hugo Alvarez'in golleriyle 3-0 öne geçti.

ALAVES'TEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Alaves'e geri dönüşün fitilini 45+3'te Martinez yaktı ve devre 3-1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Alaves, 50. dakikada Angel Perez, 74. dakikada Martinez ve 78. dakikada Abderrahmane Rebbach'in golleriyle 4-3 öne geçerek maçı kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Alaves, puanını 31'e yükseltirken, Celta Viigo ise 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo, Valencia'ya konuk olacak. Alaves ise kendi sahasında Osasuna'yı konuk edecek.

Cemre Yıldız
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Haberler.com
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Burada böyle giyinme seni...
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Fener derbisinde olacak mı? Milyonların beklediği cevap