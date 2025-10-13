L'Étape Türkiye, İstanbul'da Bisiklet Severleri Buluşturdu

Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Étape Türkiye, ikinci yılında iki binin üzerinde sporcuyu İstanbul'un kalbinde bir araya getirdi. Beykoz'dan başlayan yarış, Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz anlara sahne oldu.

Amatör bisikletçilere, profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi sunmak amacıyla düzenlenen bir yol bisikleti yarışı serisi olan L'Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü İstanbul'da 2015 sporcunun start aldığı bir organizasyonla binlerce bisikletçiyi bir araya getirdi.

Erkekler uzun parkurda Gökhan Uzuntaş 02: 56: 58'lik derecesiyle, kadınlar uzun parkurda ise Gökçe Demirsoy 03: 14: 34'lük süresiyle birinciliğe ulaştı. Kısa parkurda erkeklerde Murat Uslu 01: 23: 21'lik derecesiyle, kadınlarda ise Sevcan Alper Özcan 01: 35: 25'lik süresiyle günün kazananları oldu.

L'Étape Türkiye by Tour de France'ın startı, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Seyda Dursun, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Burak Karaçam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kırt, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Türkiye İş Bankası Bireysel Pazarlama Bölüm Müdürü Çağlar İlter, Yüce Auto - Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, Beyaz Kağıt A.Ş. Pazarlama Direktörü Zeynep Kahraman, Beyaz Kağıt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğrul, Arabica Coffee House CEO'su Sertaç Yalçın, Rova Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Uzun Asperox Marka yüzü İlker Ayrık ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas tarafından verildi.

Törene ayrıca, L'Étape by Tour de France Series Genel Müdürü Kevin Quiniou ve L'Étape by Tour de France Series Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin de katılarak organizasyona destek verdi.

Beykoz Spor Ormanı'ndan sabah verilen startla başlayan yarış, katılımcılara hem sporun rekabetçi ruhunu hem de İstanbul'un doğayla iç içe eşsiz atmosferini yaşattı. Boğaz'ın mavi sularından Karadeniz kıyılarına uzanan 105 kilometrelik uzun parkur ve 52 kilometrelik kısa parkur, katılımcılara Tour de France'ın efsanevi enerjisini yeniden hissettirdi.

İstanbul'un iki kıtayı birleştiren eşsiz coğrafyası, Visa Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France'ın kimliğini benzersiz kıldı. Asya'dan Avrupa'ya, Marmara'dan Karadeniz'e uzanan tek bisiklet yarışı olarak öne çıkan organizasyon, katılımcılara dünyada benzeri olmayan bir deneyim sundu.

Sporcular, Beykoz'dan start aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçerek kıtaları pedallarıyla birleştirdi. Bu geçişle hem Marmara Denizi'ni hem de Karadeniz hattını kapsayan rotanın en sembolik anını yaşadı. Polonezköy, Riva, Kılıçlı ve Paşamandıra güzergahlarında ilerleyen parkur, doğa ile mücadeleyi, tarih ve şehir manzarasıyla birleştirdi.

Büyük finişin ardından dereceye giren sporcular kürsüde yerini aldı. Genel klasman lideri olarak sarı mayoyu Gökhan Uzuntaş, en hızlı sprinterlara verilen yeşil mayoyu Şevket Özer, en iyi tırmanışçılara verilen kırmızı puantiyeli mayoyu ise Anton Hrabovskyi giydi.

Kadınlar kategorisinde ise sarı ve yeşil mayoların sahibi Gökçe Demirsoy, kırmızı puantiyeli formanın sahibi ise Şeniz Pamuk oldu. Günün en genç şampiyonları ise kadınlarda Ayşe Gürer, erkeklerde Berat Aslan olarak kürsüde yerini aldı.