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Yıldız futbolcudan Real Madrid taraftarına özür gibi mesaj

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Real Madrid'de beklentileri karşılamakta zorlanan Kylian Mbappe, kendisine olan güvenini dile getirdi. Mbappe, "Kimse Real Madrid'e imza attığım için pişman olmayacak. Çok daha fazlasını yapacağım" dedi.

İspanyol devi Real Madrid'deki ilk senesinde hayal kırıklığı yaratan Kylian Mbappe, kendine güveniyor.

"KİMSE PİŞMAN OLMAYACAK"

Marca'da yer alan habere göre; Fransız futbolcu, Real Madrid'e imza attığı için hiç kimsenin pişman olmayacağını söyledi. Kylian Mbappe yaptığı açıklamada, "Kimse Real Madrid'e imza attığım için pişman olmayacak. Çok daha fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcudan Real Madrid taraftarına özür gibi mesaj

Mbappe, "Ayaklarımda daha fazlasının olduğunu biliyorum. Son birkaç maçta daha iyi oynuyorum. Bilbao maçı benim için iyi oldu, dibe vurdum, bir penaltı kaçırdım. Ama bu forma için elimden geleni yapmam gerektiğini anladım" dedi.

Yıldız futbolcudan Real Madrid taraftarına özür gibi mesaj
Kaynak: Haberler.com / Spor
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