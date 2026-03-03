Haberler

Real Madrid'de Kylian Mbappe bir süre sahalardan uzak kalacak

Güncelleme:
Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sol dizindeki burkulma nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Fransız futbolcu, yapılan testler sonrasında tedavi sürecine alındı.

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada "Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından yapılan testler sonucunda Kylian Mbappe'nin sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu doğrulanmıştır." denildi.

İspanya basınına göre 27 yaşındaki santrfor, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Benfica ile yapılan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında forma giyemeyen Fransız futbolcu, detaylı testler için Paris'e gitmişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
