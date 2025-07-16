Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a Gelişi Ailevi Sebeplerle Ertelendi
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailesel sebepler nedeniyle ertelendi. Futbolcunun, kulübün daha önce açıkladığı gibi bugün saat 17.45'te havalimanına ineceği duyurulmuştu.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı Kyle Walker-Peters'in gelişi ertelendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcunun ailevi sebepler nedeniyle İstanbul'a bugün gelemeyeceği aktarıldı.
Beşiktaş Kulübünden dün yapılan açıklamada, Kyle Walker-Peters'in bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceği duyurulmuştu.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor