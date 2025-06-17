Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe'de taraftarların merakla beklediği Kyle Walker transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını Premier Lig ekibi Everton'un Walker ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağını duyurdu.

EVERTON İLE ANLAŞTI İDDİASI

İngiliz basınından geçilen son dakika gelişmelerine göre; AC Milan'daki kiralık döneminden dönen Walker, Fenerbahçe ile de ciddi şekilde anılırken tercihini Premier Lig'de kalmaktan yana kullandı. 35 yaşındaki oyuncu, Everton yönetimiyle uzun süredir temas halindeydi.

Everton Teknik Direktörü David Moyes, yıldız sağ bek Kyle Walker'ın Everton için ideal bir hedef olduğunu söyledi ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.