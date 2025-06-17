Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İngiliz sağ bek Kyle Walker'ın, Everton ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor. İngiliz basını, tecrübeli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesinin son yılında Everton'la anlaştığını ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağını duyurdu.
Fenerbahçe'de taraftarların merakla beklediği Kyle Walker transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını Premier Lig ekibi Everton'un Walker ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağını duyurdu.
EVERTON İLE ANLAŞTI İDDİASI
İngiliz basınından geçilen son dakika gelişmelerine göre; AC Milan'daki kiralık döneminden dönen Walker, Fenerbahçe ile de ciddi şekilde anılırken tercihini Premier Lig'de kalmaktan yana kullandı. 35 yaşındaki oyuncu, Everton yönetimiyle uzun süredir temas halindeydi.
Everton Teknik Direktörü David Moyes, yıldız sağ bek Kyle Walker'ın Everton için ideal bir hedef olduğunu söyledi ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.