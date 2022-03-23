KYK'li gençler masa tenisi bölge turnuvası sona erdi

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin katılımıyla Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen iller arası masa tenisi turnuvasının bölge müsabakaları tamamlandı.

Dumlupınar Spor Salonu'nda 3 gün süren turnuvada 10 ilden yaklaşık 100 öğrenci mücadele etti. Kızlarda Muğla KYK ekibi birinci oldu. İkinciliği İzmir, üçüncülüğü Manisa, dördüncülüğü Ankara ekibi kazandı. Erkeklerde ise Ankara KYK birinci, İzmir KYK ikinci, Balıkesir KYK üçüncü ve Kütahya KYK dördüncü sırada yer aldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, ödül töreninde yaptığı konuşmada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan turnuvayı tamamlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sporun, kişilik gelişimi açısından, insanlar arası ilişki, bağlılık, grup etkileşiminin geliştirilmesinde oldukça önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin hem beden hem ruh sağlıklarının geliştirilmesi adına mart ayında tüm illerimizde, 8 farklı branşta yoğun bir çalışma ve heyecanla turnuvalar düzenlenmektedir. Ülkemiz genelinde düzenlenen bu turnuvalarda öğrencilerin dostluk, kardeşlik ve centilmenlik duygularını en güçlü şekilde hissetmeleri bizler için çok kıymetlidir."

Tören, kutlama pastasının kesilmesi, başarılı olan takımlara katılım belgesi, madalya ve sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.