Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzeyboru, Sultanlar Ligi 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi. 140 dakika süren mücadelede setler 20-25, 25-27, 25-17, 25-18 ve 15-13 sonuçlandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ferhat Altınışık

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Dumancic, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Öykü Saruhan)

Setler: 20-25, 25-27, 25-17- 25-18, 15-13

Süre: 140 dakika (26, 37, 25, 26, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
DEM Parti'den 'süreç' eleştirisi: Yavaşlama var, iktidar somut adım atmalı

DEM Parti'den iktidara "süreç" eleştirisi! "Artık sıra sizde"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kiminle savaştasınız' sorusuna Özgür Özel'den yanıt

Erdoğan'ın o sorusuna Özgür Özel'den yanıt! Bakın kiminle savaştaymış
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

Bu artık protesto falan değil, vahşet!
Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde

Nev'den geriye bu sözleri kaldı: Çok yalnızım
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka

İkisi de çeyrek altın! Fiyat farkı inanılmaz