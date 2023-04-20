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Kuzeyboru - PTT: 0-3

Kuzeyboru - PTT: 0-3

Spor Haberleri

SALON: AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya...

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)

Ptt : Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca)

SETLER:  19-25, 21-25, 23-25

SÜRE: 78 dakika (25, 24, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin son hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında Ptt'ye 3-0 mağlup oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor

Yasemin Yıldırım İsmail Yıldırım Güneş PTT Spor Haberler

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