Kuzeyboru - PTT: 0-3
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SALON: AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya...
SALON: AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım) Ptt : Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca)SETLER: 19-25, 21-25, 23-25SÜRE: 78 dakika (25, 24, 29)Misli.com Sultanlar Ligi'nin son hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında Ptt'ye 3-0 mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor