Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Geçti
Sultanlar Ligi 5'inci hafta maçında Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Setler: 25-19, 25-18, 25-17.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Güldeniz Önal, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Yaren Işık)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Eker Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işık Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Gizem Türegün, Selin Çalışkan)
SETLER: 25-19, 25-18, 25-17
SÜRE : Süre: 79 dakika (30, 25, 24)
SULTANLAT Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.