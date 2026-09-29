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Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u AXA Sigorta Kupa Voley'de 3-2 yendi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. Mücadele 143 dakika sürdü; setler 25-18, 28-30, 25-14, 21-25 ve 15-12 sonuçlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Adem Türkmen, Öznur Tosun

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Gülce Güçtekin, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç, Hanife Nur Özaydınlı)

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Nisan Barut (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Teixeira, Merve Nur Öztürk Bal, Firdevs Kiremitçi)

Setler: 25-18, 28-30, 25-14, 21-25, 15-12

Süre: 143 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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