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Kuzeyboru, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-20, 26-24, 25-18 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Begiç, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban)

Setler: 25-20, 26-24, 25-18

Süre: 77 dakika (23, 28, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

İsmail Yıldırım Vodafone voleybol Aksaray Spor Haberler

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