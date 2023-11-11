Kuzeyboru, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-20, 26-24, 25-18 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Begiç, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban)
Setler: 25-20, 26-24, 25-18
Süre: 77 dakika (23, 28, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor