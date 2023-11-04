Kuzeyboru, Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 27-25, 25-22, 25-15 şeklinde sonuçlandı.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Merve Atlıer, Wilhite, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Liray Akpınar)
ÇUKUROVA BELEDİYESPOR: : Dimitrova, Büşra Güneş, Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Selin Hazal Uygur, Fabris (Ceren Cihan Önal, Berra Eren)
SETLER: 27-25, 25-22, 25-15
SÜRE: 89 dakika (32, 34, 23)
Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor