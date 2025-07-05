Kuzey Tunçelli Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda İkinci Altın Madalyasını Kazandı

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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stil kategorisinde elde ettiği 7.46.01’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 5. günü tamamlandı.

Erkekler 800 metre serbest stilde Kuzey Tunçelli, 7.46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bu mesafede 2024'ün ardından bir kez daha şampiyon olan Kuzey, Slovakya'da erkekler 1500 metre serbest kategorisinin ardından ikinci altın madalyasını kazandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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