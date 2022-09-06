Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri'nden Nart Spor'a destek

Tarık Tekin: Kuzey Kafkasyalı vatandaşlarımızın desteğini görmek istiyoruz

"Örnek bir kulüp olma yolunda ciddi adımlar atacağız"

Sait Babaoğlu: Kafkas camiasında çok büyük bir heyecan yarattı

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri, Tarık Tekin'in başkanı olduğu Nart Spor Kulübü'ne destek için bir araya geldi.

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve spor adamı Sait Babaoğlu ise Nart'ın Kafkas tarihinde çok anlamlı bir destanın ismi olduğunu ifade ederek, "Bununla birlikte de burada bir araya gelen dernek yöneticileriyle sporda bir destan yazmak istiyoruz. Nartspor Kulübü bizlere geldiğinde bu kültürü çok iyi bildiğim için 1864 yılında ciddi bir sürgünle bu topraklara gelmiş toplumdan bahsediyoruz. Ciddi acılar yaşamışlar ama Kafkasların şu yönü vardır; bu toprakları toprak bilmişlerdir, bu bayrağı bayrak bilmişler, bu ülkeyi ülke bilmişler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yer almışlardır. Bu etkinlik Kafkas camiasında çok büyük bir heyecan yarattı. Ekim ayının 15'inde yapılacak sezon açılışını bir Kafkas şölenine çevirmek istiyoruz. 15-20 bin katılım beklediğimiz etkinliği tüm dünyadaki Kafkas kökenli vatandaşlar canlı izleyecekler. Sporun birleştirici özelliğinin altını çiziyoruz" dedi.