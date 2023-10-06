Kuveytli Atıcılık Sporcusu Abdullah Alrashidi, Hangzhou Asya Oyunları'ndaki Başarısını Övdü

Kuveytli atıcılık sporcusu Abdullah Alrashidi, Hangzhou Asya Oyunları'nın şimdiye kadar katıldığı en harika ve en güzel yarışmalardan biri olduğunu söyledi. Alrashidi, yarışmada dünya rekorunu egale ederek altın madalya kazanmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

KUVEYT, 6 Ekim (Xinhua) -- Kuveytli atıcılık sporcusu Abdullah Alrashidi, Hangzhou Asya Oyunları'nın şimdiye kadar katıldığı en harika ve en güzel yarışmalardan biri olduğunu söyledi.

Erkekler skeet bireyselde altın madalya kazanan sporcu, yakın zamanda Xinhua'ya verdiği söyleşide, Asya Oyunları'nın organizasyonunu ve tüm kentin güzellik ve temizliğini övdü.

Alrashidi, yarışmada dünya rekorunu egale ederek altın madalya kazanmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

Asya'nın çok sayıda dünya şampiyonasını kazanarak sergilediği muazzam performansa dikkat çeken sporcu, kıtanın atıcılık branşında büyük ilerleme sergilediğini kaydetti.

Alrashidi, "Çin, Kazakistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerin hem kıtasal hem de küresel seviyelerde zengin bir tarihi var" dedi.

"Çin, tüm spor dallarında temsil edilen en önemli ve en büyük ülkelerden biri" diyen Kuveytli sporcu, "Çin, olimpiyatlarda ve diğer dünya şampiyonalarında büyük ilerleme gösterdi ve birçok madalya kazandı" diye konuştu.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlik Devlet Bakanı Muhammad Al-Aiban, Çarşamba günü Hangzhou Asya Oyunları'nda atıcılık ve atletizm yarışmalarında madalya kazanan Kuveytli sporcuları kabul etti.

Al-Aiban, yaptığı açıklamada, Hangzhou Asya Oyunları'nda iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazanan Kuveytli sporcuların sergilediği kayda değer başarıyla gururlandıklarını söyledi.