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Al Arabi SC, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı

Al Arabi SC, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı
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Kuveyt Premier Ligi ekibi Al Arabi SC, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum Palandöken'de kampa girdi. Teknik direktör Goran Sablic yönetiminde çalışmalar 6 Ağustos'a kadar sürecek.

Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih eden Kuveyt temsilcisi, çalışmalarına Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. 17 Temmuz'da Erzurum'a gelen Al Arabi SC, 6 Ağustos'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik Direktör Goran Sablic yönetiminde dün ilk antrenmanını gerçekleştiren Al Arabi SC, kamp süresince kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak. Kuveyt ekibi, Erzurum kampında oynayacağı hazırlık maçlarıyla da yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve sezona en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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