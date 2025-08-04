Kütahyaspor, Kaleci Eren Kaya ile Anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, İzmir Çoruhlu FK forması giyen Kütahyalı kaleci Eren Kaya ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2004 Kütahya doğumlu olan Kaya, futbola Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşekspor'da başladı. Ardından profesyonel olarak Nazillispor ve İzmir Çoruhlu FK'da forma giyen genç file bekçisi, bundan böyle memleketinin takımı için mücadele edecek.

Kütahyaspor Kulübü, yaptığı açıklamada "Eren'e memleketinin takımına hoş geldin diyerek, formamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA