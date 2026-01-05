Kütahyaspor'dan çifte transfer

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kütahyaspor, kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Kütahyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bora Yılmaz ve Ayetullah Korkmazer ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan ve bu sezon ligin ilk devresinde görev alan 25 yaşındaki Bora Yılmaz, Kütahyaspor'un yeni transferi oldu. Kulüp yönetimi, başarılı futbolcuya "hoş geldin" diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

Öte yandan geçen sezon Muşspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Ayetullah Korkmazer de yeşil-siyahlı ekibin kadrosuna dahil edildi. Kulüp, Ayetullah Korkmazer'in de takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, her iki futbolcuya da şampiyonluk yolunda kazasız belasız bir sezon temennisinde bulundu. - KÜTAHYA