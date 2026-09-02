Kütahyaspor, Serkan Köse'yi Kiralık Kadrosuna Kattı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un yeni ekiplerinden Kütahyaspor, Erzurumspor'dan 27 yaşındaki golcü oyuncu Serkan Köse'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezonda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Kütahyaspor, kadro yapılanmasını sürdürürken gol yollarındaki etkisini artıracak bir ismi renklerine bağladı. Mavi-lacivertliler, bonservisi Erzurumspor'da bulunan forvet oyuncusu Serkan Köse ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Ankaraspor forması giyen Serkan Köse, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki santrfor, Ankaraspor ile çıktığı 27 karşılaşmada 20 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Kütahyaspor yönetimi, golcü oyuncunun yeni sezonda takımın skor yükünü üstlenecek önemli isimlerden biri olmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı