Kütahyaspor, Deneyimli Masör Mehmet Kaçar ile Anlaştı

Kütahyaspor sağlık ekibini güçlendirmek adına uzun yıllardır profesyonel futbol dünyasında görev yapan deneyimli masör Mehmet Kaçar ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde birçok kulüpte hizmet veren ve futbolcuların saha içi performansına doğrudan katkı sağlayan Mehmet Kaçar, bundan sonra Kütahyaspor'a emek verecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kütahyaspor'umuza katılan Mehmet Kaçar'a "hoş geldin" diyor, sağlık ekibimizle birlikte başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - KÜTAHYA