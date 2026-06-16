Kütahyaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri oldu

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Kütahyaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Sözeri, hem genç oyunculara önem vereceklerini hem de Kütahyaspor taraftarına heyecan yaşatacak bir kadro oluşturmak istediklerini ifade etti.

Türk futbolunun farklı ligelerinde görev yaptığını belirten Sözeri, şampiyonluklar yaşadığını ve genç oyuncuların gelişimine her zaman önem verdiğini söyledi. Federasyonun yeni sezonda 2004 ve üzeri doğumlu oyuncularla ilgili uygulamasını hatırlatan Sözeri, deneyimli isimlerin yanında genç oyuncuların da takıma kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

Sözeri, "Özellikle genç oyuncu noktasında deneyimli oyuncular mutlaka fayda sağlayacaktır. Çünkü şampiyonluk yaşamış, finale oynamış oyuncular performans verecektir. Ama bunun yanına 3-4 tane genç oyuncu takıma kazandırabilirsek ne mutlu bize" dedi.

"Taraftarı tribüne çekecek oyuncular istiyoruz"

Transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sözeri, oluşturulacak kadroda sadece futbol kalitesinin değil karakter yapısının da belirleyici olacağını söyledi. Takıma uygun oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini belirten Sözeri, "Bu takıma uygun karakteriyle, performansıyla ve aidiyetiyle uygun oyuncular transfer etmemiz lazım. Bu takıma yakışacak oyuncular transfer etmemiz lazım. Kütahya Sporluya heyecan yaşatacak, taraftarı tribüne çekecek bir oyuncu grubu transfer etmemiz lazım. Bunun için çok inceleyip sık dokuyacağız" dedi.

"Formasına sahip çıkan oyuncular görmek ister herkes"

Taraftarların sahada mücadele eden futbolcular görmek istediğini belirten Sözeri, "Bu insanlar sahada savaşan, mücadele eden oyuncular görmek ister. Futbolda bazen mağlup olursunuz, bazen berabere kalırsınız ama herkes formasına sahip çıkan oyuncular görmek ister. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte en doğru oyuncuları buraya kazandırmak istiyoruz. Bizi hedefe götürecek oyuncular kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Transfer politikasının temelini karakter ve mücadele anlayışının oluşturacağını vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün bu takımı hedefe oynatacak, heyecan yaşatacak oyuncular almamız lazım. Önce kendi futboluyla kendisini ikna edecek, sonra insanları ikna edecek futbolcular istiyoruz. Mutlaka sahada performans veren, takıma aidiyet hisseden, mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bu konuda çok hassasiyetimiz var. Önce karakter, sonra futbol "

Törende konuşan Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, yeni sezonda hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yeni teknik direktörü belirlerken görüşmeler yaptıkları isimlerini olduğunu aktaran Altınkaya, "Yönetimimizin, Erkan başkanımızın fikriyle en doğru ismin Erkan Sözeri olduğuna inandık. Rabbim inşallah inandığımız bu davada bizi yanıltmasın." dedi.

1 yıllık sözleşme Başkan Altınkaya ve Teknik Direktör Erkan Sözeri tarafından imzalandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı