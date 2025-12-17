Kütahyaspor'dan Bornova'dan galibiyetle döndü
Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup'taki önemli maçta deplasmanda Bornova 1877'yi 2-1 yenerek zirve yarışında liderliğini korudu. Maçta Kütahyaspor'a galibiyeti getiren goller Yiğit Emir Ekiz ve Abdullah Tazgel'den geldi.
Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Bornova 1877'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kütahyaspor, 51. dakikada Yiğit Emir Ekiz'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip skora denge getirse de mücadelede son sözü Şimşek söyledi. Kütahyaspor'a galibiyeti getiren gol, 90. dakikada Abdullah Tazgel'den geldi.
Ligin 14. haftasına 32 puanla lider giren Kütahyaspor, bu sonuçla puanını 35'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Bornova 1877 ise 7 puanla 15. sırada kaldı.
Öte yandan Kütahyaspor'un en yakın takipçisi Karşıyaka, Söke 1970 deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü. - KÜTAHYA