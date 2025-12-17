Haberler

Kütahyaspor'dan Bornova'dan galibiyetle döndü

Kütahyaspor'dan Bornova'dan galibiyetle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup'taki önemli maçta deplasmanda Bornova 1877'yi 2-1 yenerek zirve yarışında liderliğini korudu. Maçta Kütahyaspor'a galibiyeti getiren goller Yiğit Emir Ekiz ve Abdullah Tazgel'den geldi.

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Bornova 1877'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Kütahyaspor, 51. dakikada Yiğit Emir Ekiz'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip skora denge getirse de mücadelede son sözü Şimşek söyledi. Kütahyaspor'a galibiyeti getiren gol, 90. dakikada Abdullah Tazgel'den geldi.

Ligin 14. haftasına 32 puanla lider giren Kütahyaspor, bu sonuçla puanını 35'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Bornova 1877 ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

Öte yandan Kütahyaspor'un en yakın takipçisi Karşıyaka, Söke 1970 deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürdü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title